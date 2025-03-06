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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:36

Нові обмеження на переказ грошей


В Україні починає діяти меморандум, підписаний банками в кінці 2024 року. Встановлюються нові обмеження на перекази, і вперше ліміти будуть запроваджені на перекази IBAN. Детальніше про всі зміни - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Які обмеження на перекази запроваджують з 1 лютого
01:08 🔵 Хто поза лімітами і що кажуть в Нацбанку
01:57 🔵 НБУ: українцям нічого боятися / Спілка підприємців: під ризиком до 50 відсотків клієнтів банків
02:42 🔵 Які категорії клієнтів у зоні високого ризику та як обійти нові ліміти
04:28 🔵 Обмеження на кількість рахунків та контроль над ФОПами

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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 18:28


Нові ліміти на перекази між картками вже діють. І першими про проблему кажуть... військові. Детальніше про ситуацію з новими обмеженнями - дивіться у сюжеті Finance.ua.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:23


В Україні готується новий масштабний медичний проєкт під назвою Єдиний централізований кабінет пацієнта. На першому етапі його реалізації деякі медичні сервіси перейдуть у ДІю.

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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:29



Потужна промова президента Франції Еммануеля Макрона показала, що світ входить у нову еру, в якій така структура як НАТО фактично демонтується, а натомість Європа починає переходити до системної боротьби з росією. Детальніше про це - у нашому сюжеті.

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