Відео новини від Finance.ua

В Україні починає діяти меморандум, підписаний банками в кінці 2024 року. Встановлюються нові обмеження на перекази, і вперше ліміти будуть запроваджені на перекази IBAN. Детальніше про всі зміни - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Які обмеження на перекази запроваджують з 1 лютого 01:08 🔵 Хто поза лімітами і що кажуть в Нацбанку 01:57 🔵 НБУ: українцям нічого боятися / Спілка підприємців: під ризиком до 50 відсотків клієнтів банків 02:42 🔵 Які категорії клієнтів у зоні високого ризику та як обійти нові ліміти 04:28 🔵 Обмеження на кількість рахунків та контроль над ФОПами
Потужна промова президента Франції Еммануеля Макрона показала, що світ входить у нову еру, в якій така структура як НАТО фактично демонтується, а натомість Європа починає переходити до системної боротьби з росією. Детальніше про це - у нашому сюжеті.
На тлі зупинки Трампом американської допомоги Україні у Брюсселі екстрено зібралися лідери Євросоюзу, щоб обговорити питання української та європейської безпеки. Натомість зі Штатів пролунала чергова гоп-стоп заява, що війна в Україні, це проксі-війна США і росії. Детальніше про це у нашому сюжеті.
Ще не минуло 100 днів президентства Трампа, як він вже розсварився із всіма союзниками та провокує торгові війни. Вже запроваджено мита на товари з сусідами, які до сьогоднішнього дня були великими торговельними партнерами - Мексикою і Канадою -, а також Китаєм. На черзі - Європейський Союз, якому Трамп пригрозив 25% митами. До чого призведе торгова війна США проти всіх та як це може позначитися на Україні - дивіться у нашому сюжеті.
00:00 🔵 Торгові війни і порожній спіч Трампа у Конгресі 00:55 🔵 Які мита вже ввів Трамп і чим відповіли Америці 02:43 🔵 Хто програє від запровадження трампівських мит. Тільки стіна - тільки хардкор 05:20 🔵 Торгова війна з Європою. В ЄС вже готують відповідь Трампу 08:41 🔵 Наслідки від торгових воєн для світу 13:35 🔵 Наслідки для України
Після індексації пенсії зросли на 11,5 відсотків, тоді як у працівників державних відомств за рік зарплати зросли у понад 27 відсотків. Та якщо для пенсіонерів це 300-500 гривень, то для держслужбовця тисячі. Деталі про індексацію пенсіонерів та ріст зарплат чиновників розповідаємо у цьому відео.
Цієї неділі українцям знову доведеться крутити стрілки годинників на годину вперед. Спитаєте чому, адже депутати проголосували за скасування переведення годинників. Та президент закон не підписав. Тому традиційно в останню неділю березня переходимо на літній час. Як же переведення годинників впливає на наше життя - дивіться у нашому сюжеті.
Судний день настав. Дональд Трамп влаштував тарифне цунамі для всього світу. і о диво, хвиля не зачепила росію. А от Україна також отримала свої мита. Детальніше про економічний треш імені фредовича дивіться у нашому сюжеті.