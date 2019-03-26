Відео новини від Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:44



Чоловікам мобілізаційного віку, які використовують навчання у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти для ухилення від мобілізації, закриють лазівку. Про розшук в Резерві тепер можна буде дізнатися автоматично. А питання мобілізаційного віку у парламенті не підніматимуть. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

00:00 У студентів заберуть відстрочки: кого це стосується
02:51 Резерв+ оновився. Що змінилося в застосунку
03:31 Мобілізаційний вік! Спікер парламенту зробив чітку заяву
05:03 Добровільна мобілізація 18 - 24. Хто йде воювати за мільйон

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