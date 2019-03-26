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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:44



Чоловікам мобілізаційного віку, які використовують навчання у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти для ухилення від мобілізації, закриють лазівку. Про розшук в Резерві тепер можна буде дізнатися автоматично. А питання мобілізаційного віку у парламенті не підніматимуть. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

00:00 У студентів заберуть відстрочки: кого це стосується
02:51 Резерв+ оновився. Що змінилося в застосунку
03:31 Мобілізаційний вік! Спікер парламенту зробив чітку заяву
05:03 Добровільна мобілізація 18 - 24. Хто йде воювати за мільйон

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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 15:43

Травень несе ВЕЛИКІ ЗМІНИ!



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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:59

Угода про надра! Що Україна отримає від США?



30 квітня Україна і США підписали угоду про надра. В уряді подають угоду як велику перемогу України, та й американці кажуть, що це крок до завершення війни. Ну що ж, давайте порадіємо разом. Деталі про угоду - у нашому відео.

00:00 Угоду про надра підписано
01:08 Всі ресурси залишаються у власності України
01:48 Основні положення угоди між Україною і США
02:21 На які корисні копалини поширюється дія угоди
03:39 Як ця угода вплине на євроінтеграцію
05:23 Цікава деталь! Як Штати допоможуть Інвестиційному фонду
06:32 Гарантії безпеки і допомога США
08:11 Коментарі американської сторони щодо угоди
09:23 нові потужні санкції США проти рф. Трамп погрожує путіну?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:46



Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу ініціативу уряду, яка може торкнутися кожного, хто отримує дохід через онлайн-платформи. Річ у тому, що Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроєкт, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи. Так - це ще не закон, але крок до нього. У цьому відео ми детально розбираємо, що це означає.

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Ірина_
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