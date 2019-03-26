Відео новини від Finance.ua

Чоловікам мобілізаційного віку, які використовують навчання у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти для ухилення від мобілізації, закриють лазівку. Про розшук в Резерві тепер можна буде дізнатися автоматично. А питання мобілізаційного віку у парламенті не підніматимуть. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.
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