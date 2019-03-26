RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Відео-новини
/
Відео новини від Finance.ua

Відео новини від Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:44



Чоловікам мобілізаційного віку, які використовують навчання у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти для ухилення від мобілізації, закриють лазівку. Про розшук в Резерві тепер можна буде дізнатися автоматично. А питання мобілізаційного віку у парламенті не підніматимуть. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

00:00 У студентів заберуть відстрочки: кого це стосується
02:51 Резерв+ оновився. Що змінилося в застосунку
03:31 Мобілізаційний вік! Спікер парламенту зробив чітку заяву
05:03 Добровільна мобілізація 18 - 24. Хто йде воювати за мільйон

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 15:43

Травень несе ВЕЛИКІ ЗМІНИ!



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:59

Угода про надра! Що Україна отримає від США?



30 квітня Україна і США підписали угоду про надра. В уряді подають угоду як велику перемогу України, та й американці кажуть, що це крок до завершення війни. Ну що ж, давайте порадіємо разом. Деталі про угоду - у нашому відео.

00:00 Угоду про надра підписано
01:08 Всі ресурси залишаються у власності України
01:48 Основні положення угоди між Україною і США
02:21 На які корисні копалини поширюється дія угоди
03:39 Як ця угода вплине на євроінтеграцію
05:23 Цікава деталь! Як Штати допоможуть Інвестиційному фонду
06:32 Гарантії безпеки і допомога США
08:11 Коментарі американської сторони щодо угоди
09:23 нові потужні санкції США проти рф. Трамп погрожує путіну?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:46



Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу ініціативу уряду, яка може торкнутися кожного, хто отримує дохід через онлайн-платформи. Річ у тому, що Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроєкт, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи. Так - це ще не закон, але крок до нього. У цьому відео ми детально розбираємо, що це означає.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:32



Банківські обмеження при переказах на картку, зокрема і SWIFT-переказах - посилюються. З 1 червня 2025 року зі 150 тисяч ліміти буде знижено до 100 тисяч гривень. А для ризикових клієнтів ліміти залишаться у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Детальніше про червневе обмежнння переказів - дивіться у нашому сюжеті.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:32

Нові шахрайські СХЕМИ. Як захистити свої гроші



Телефонне шахрайство не є чимось новим. Але злочинці не стоять на місці, та розробляють все нові методи. Кожен десятий користувач смартфона у світі протягом 2024 року хоча б раз ставав жертвою телефонного шахрайства. Тож, щоб не потрапити на гачок того, хто телефонує вам не з благими намірами - ми маємо розуміти як діють шахраї. Тому у цьому відео розглянемо найновіші види телефонного шахрайства та способи, як себе вберегти від шахраїв.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 09:40

Школи закриють чи скоротять? Що буде з освітою наших дітей



Наші чиновники всерйоз зайнялися українською освітою - то вирішили ліквідувати школи повного циклу, то хочуть підняти вартість навчання у вишах, то скорочують кількість шкіл. Сьогодні ми розберемо ситуацію навколо можливого закриття шкіл та реформування шкільної системи та які це матиме наслідки для наших дітей.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:13

Чим завершились ПЕРЕГОВОРИ України і росії в Стамбулі?



У Стамбулі відбулися перемовини делегацій України та рф. Це перші прямі перемовини з березня 22-го року. Росіяни висунули Україні неприйнятні умови, але після зустрічі сказали, що переговори пройшли успішно. Всі деталі про зустріч у Стамбулі - на відео.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Youtube канал - Finance.ua 1 ... 45, 46, 47
Модератор » Вів 26 бер, 2019 11:43
468 3109361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 тра, 2025 17:36
Модератор
Новини з Майклом Щуром
Пчёлка » П'ят 10 лют, 2017 15:55
0 3907
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 15:55
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.