Відео новини від Finance.ua

Чоловікам мобілізаційного віку, які використовують навчання у вищих навчальних закладах та у закладах професійно-технічної освіти для ухилення від мобілізації, закриють лазівку. Про розшук в Резерві тепер можна буде дізнатися автоматично. А питання мобілізаційного віку у парламенті не підніматимуть. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.
00:00 У студентів заберуть відстрочки: кого це стосується 02:51 Резерв+ оновився. Що змінилося в застосунку 03:31 Мобілізаційний вік! Спікер парламенту зробив чітку заяву 05:03 Добровільна мобілізація 18 - 24. Хто йде воювати за мільйон
30 квітня Україна і США підписали угоду про надра. В уряді подають угоду як велику перемогу України, та й американці кажуть, що це крок до завершення війни. Ну що ж, давайте порадіємо разом. Деталі про угоду - у нашому відео.
00:00 Угоду про надра підписано 01:08 Всі ресурси залишаються у власності України 01:48 Основні положення угоди між Україною і США 02:21 На які корисні копалини поширюється дія угоди 03:39 Як ця угода вплине на євроінтеграцію 05:23 Цікава деталь! Як Штати допоможуть Інвестиційному фонду 06:32 Гарантії безпеки і допомога США 08:11 Коментарі американської сторони щодо угоди 09:23 нові потужні санкції США проти рф. Трамп погрожує путіну?
Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу ініціативу уряду, яка може торкнутися кожного, хто отримує дохід через онлайн-платформи. Річ у тому, що Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроєкт, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи. Так - це ще не закон, але крок до нього. У цьому відео ми детально розбираємо, що це означає.
Банківські обмеження при переказах на картку, зокрема і SWIFT-переказах - посилюються. З 1 червня 2025 року зі 150 тисяч ліміти буде знижено до 100 тисяч гривень. А для ризикових клієнтів ліміти залишаться у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Детальніше про червневе обмежнння переказів - дивіться у нашому сюжеті.
Телефонне шахрайство не є чимось новим. Але злочинці не стоять на місці, та розробляють все нові методи. Кожен десятий користувач смартфона у світі протягом 2024 року хоча б раз ставав жертвою телефонного шахрайства. Тож, щоб не потрапити на гачок того, хто телефонує вам не з благими намірами - ми маємо розуміти як діють шахраї. Тому у цьому відео розглянемо найновіші види телефонного шахрайства та способи, як себе вберегти від шахраїв.
Наші чиновники всерйоз зайнялися українською освітою - то вирішили ліквідувати школи повного циклу, то хочуть підняти вартість навчання у вишах, то скорочують кількість шкіл. Сьогодні ми розберемо ситуацію навколо можливого закриття шкіл та реформування шкільної системи та які це матиме наслідки для наших дітей.
У Стамбулі відбулися перемовини делегацій України та рф. Це перші прямі перемовини з березня 22-го року. Росіяни висунули Україні неприйнятні умови, але після зустрічі сказали, що переговори пройшли успішно. Всі деталі про зустріч у Стамбулі - на відео.
В Україні за останній рік суттєво подорожчали продукти. На деякі види овочів ціни підскочили на 200-300 відсотків. Що подорожчало найбільше і що буде з інфляцією та цінами до кінця року - розповідаємо у цьому відео.