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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:52



Днями український медіапростір сколихнуло повідомлення про те, що водіїв в Україні можуть заарештувати за відсутність вогнегасника чи аптечки в авто. Мовляв на дорогах рейди і поліція масово питає водіїв за ці речі. У цьому відео ми розповідаємо, чи справді водія можуть кинути за грати, якщо не буде аптечки чи вогнегасника.

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:39

Розкриваємо СЕКРЕТИ! Як реально зекономити на комуналці



В Україні на оплаті комунальних послуг можна зекономити та частину коштів навіть повернути. Яким чином? Відповіді отримаєте у цьому відео.

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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:19

ВИПЛАТИ за народження дитини ЗРОСТУТЬ!



В Україні збираються переглянути допомогу за народження дитини. Кабмін вирішив платити по 50 тисяч кожній матері. А нардепи взагалі хочуть підняти допомогу до 65 тисяч. Крім того, і законодавці, і урядовці збираються запровадити ще низку виплат. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 18:36

ЛИСТ ЩАСТЯ від Податкової тепер отримати може кожен



Податкова не на жарт взялася за продавців в Інтернеті. І вже навіть надсилає їм листи щастя з наказом з'явитися до податкового інспектора і пояснити, звідки гроші. Щоб дізнатися всі деталі цієї цікавої історії з листами - ми поспілкувалися і з податківцями, і з бухгалтерами. А що вони нам розповіли - дізнаєтесь у цьому відео.


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Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 15:20

Нова зустріч України і росії у Ватикані! Три СЦЕНАРІЇ.



Історія з мирним врегулюванням в Україні зайшла у глухий кут. Принаймні таку заяву зробила днями друга людина у США після Трампа. Чи вийдуть Штати з переговорного процесу остаточно та коли відбудеться наступний раунд перемовин між Україною та рф і чи зустрінуться делегації України та росії у Ватикані - ми детально розберемо у цьому відео.

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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:07

Долар йде в мінус, гривня в небезпеці! Курс валют на тиждень



За тиждень долар скотився у яму. Знову через Трампа і його наміри почати масштабну торгову війну з Євросоюзом. Відлуння дійде і до українського валютного ринку. Детальніше про курс долара і євро цього тижня - дивіться у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.


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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:06

Все про СУБСИДІЮ! Хто отримає допомогу на комуналку?



Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.


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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:24

Штрафуватимуть майже всіх!



В Україні знову спостерігаються черги до ТЦК. І знову ажіотаж створюють обмежено придатні, яким треба пройти ВЛК до 5 червня. Кому треба на повторну ВЛК, а хто цього не потребує - дізнаєтесь у цьому відео.


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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:28

Штраф 3400 гривень! Водіям приготуватися



Водіям приготуватися - в Україні готуються нові штрафи за порушення швидкості руху. Тепер любителям форсажу доведеться значно знизити швидкість, або ж це боляче вдарить по їх гаманцю. Про всі деталі нового законопроєкту розповідаємо у цьому відео.


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