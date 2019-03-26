Відео новини від Finance.ua

Днями український медіапростір сколихнуло повідомлення про те, що водіїв в Україні можуть заарештувати за відсутність вогнегасника чи аптечки в авто. Мовляв на дорогах рейди і поліція масово питає водіїв за ці речі. У цьому відео ми розповідаємо, чи справді водія можуть кинути за грати, якщо не буде аптечки чи вогнегасника.
В Україні збираються переглянути допомогу за народження дитини. Кабмін вирішив платити по 50 тисяч кожній матері. А нардепи взагалі хочуть підняти допомогу до 65 тисяч. Крім того, і законодавці, і урядовці збираються запровадити ще низку виплат. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.
Податкова не на жарт взялася за продавців в Інтернеті. І вже навіть надсилає їм листи щастя з наказом з'явитися до податкового інспектора і пояснити, звідки гроші. Щоб дізнатися всі деталі цієї цікавої історії з листами - ми поспілкувалися і з податківцями, і з бухгалтерами. А що вони нам розповіли - дізнаєтесь у цьому відео.
Історія з мирним врегулюванням в Україні зайшла у глухий кут. Принаймні таку заяву зробила днями друга людина у США після Трампа. Чи вийдуть Штати з переговорного процесу остаточно та коли відбудеться наступний раунд перемовин між Україною та рф і чи зустрінуться делегації України та росії у Ватикані - ми детально розберемо у цьому відео.
За тиждень долар скотився у яму. Знову через Трампа і його наміри почати масштабну торгову війну з Євросоюзом. Відлуння дійде і до українського валютного ринку. Детальніше про курс долара і євро цього тижня - дивіться у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.
Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.
В Україні знову спостерігаються черги до ТЦК. І знову ажіотаж створюють обмежено придатні, яким треба пройти ВЛК до 5 червня. Кому треба на повторну ВЛК, а хто цього не потребує - дізнаєтесь у цьому відео.
Водіям приготуватися - в Україні готуються нові штрафи за порушення швидкості руху. Тепер любителям форсажу доведеться значно знизити швидкість, або ж це боляче вдарить по їх гаманцю. Про всі деталі нового законопроєкту розповідаємо у цьому відео.
В українських школах все більше 11-х класів, в яких більше дівчаток. І це не тому, що народжуваність хлопчиків менша. Просто мами вивозять своїх дітей з України, поки вони можуть безперешкодно перетнути кордон - тобто до 18 років. Міністр освіти каже що над проблемою вже працюють і готують певні рішення, щоб зупинити відтік молоді. Які це можуть бути рішення - розберемо ситуацію у цьому відео.