Відео новини від Finance.ua

Українські біженці можуть втратити можливість законно перебувати у ЄС. Адже у Брюсселі вже обговорюють згортання програми тимчасового захисту, яка діє до березня 26-го року. Які ймовірні варіанти запропонує нашим біженцям Євросоюз та коли буде ухвалено остаточне рішення - дізнаєтесь у цьому відео.
Лютий 22-го року. Спільні російсько-білоруські навчання “Союзна рішучість”. Одразу по завершенні навчань росія починає широкомасштабну війну з Україною. Вересень 2025 року. Спільні російсько-білорускі навчання “Запад-2025”. Осінь 2025 року - на кого цього разу нападе путін? У цьому відео ми розглянемо варіанти розвитку подій.
Польща отримала нового президента. За підсумками другого туру виборів ним стала людина, яка проти вступу України до НАТО і Євросоюзу - Кароль Навроцький. У цьому відео ми розповідаємо про значення виборів для Польщі, України та Європи