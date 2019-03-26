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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:30

Українські БІЖЕНЦІ в Європі! Що буде після 2026 року?



Українські біженці можуть втратити можливість законно перебувати у ЄС. Адже у Брюсселі вже обговорюють згортання програми тимчасового захисту, яка діє до березня 26-го року. Які ймовірні варіанти запропонує нашим біженцям Євросоюз та коли буде ухвалено остаточне рішення - дізнаєтесь у цьому відео.


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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:32

На кого путін НАПАДЕ з Білорусі?



Лютий 22-го року. Спільні російсько-білоруські навчання “Союзна рішучість”. Одразу по завершенні навчань росія починає широкомасштабну війну з Україною. Вересень 2025 року. Спільні російсько-білорускі навчання “Запад-2025”. Осінь 2025 року - на кого цього разу нападе путін? У цьому відео ми розглянемо варіанти розвитку подій.


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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:34

Головні ЗМІНИ у червні



Час розповісти про зміни, які нас очікують у перший місяць літа. Їх буде чимало і не всі вони позитивні. Вони стосуватимуться різних сфер - від цін на продукти, до нових банківських лімітів.


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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 09:56



Польща отримала нового президента. За підсумками другого туру виборів ним стала людина, яка проти вступу України до НАТО і Євросоюзу - Кароль Навроцький. У цьому відео ми розповідаємо про значення виборів для Польщі, України та Європи

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:43



Переговори - раунд другий! Делегації України та росії знову зустрілися у Стамбулі. Головний підсумок - жодного перемир'я, бо від ініціативи України росіянці вкотре відмовились. До чого ж сторони домовилися цього разу - найголовніше про перемовини у Стамбулі 2 червня.

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Ірина_
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