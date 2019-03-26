Відео новини від Finance.ua

Тільки ж недавно літо почалося, а на календарі вже липень. Тож час розповісти про зміни у другому місяці літа.
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Вів 01 лип, 2025 09:11
Тільки ж недавно літо почалося, а на календарі вже липень. Тож час розповісти про зміни у другому місяці літа.
Додано: Вів 01 лип, 2025 15:26
Відстрочка - не індульгенція!
Студентам віком від 25 років, які є військовозобов’язаними, але мають відстрочку через навчання у вишах - варто приготуватися до перевірок. Принаймні така ініціатива з’явилась на Полтавщині. Та й міністр освіти Оксен Лісовий натякнув, що навчання - не індульгенція
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