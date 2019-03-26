Відео новини від Finance.ua

Тільки ж недавно літо почалося, а на календарі вже липень. Тож час розповісти про зміни у другому місяці літа.
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Вів 01 лип, 2025 09:11
Тільки ж недавно літо почалося, а на календарі вже липень. Тож час розповісти про зміни у другому місяці літа.
Додано: Вів 01 лип, 2025 15:26
Відстрочка - не індульгенція!
Студентам віком від 25 років, які є військовозобов’язаними, але мають відстрочку через навчання у вишах - варто приготуватися до перевірок. Принаймні така ініціатива з’явилась на Полтавщині. Та й міністр освіти Оксен Лісовий натякнув, що навчання - не індульгенція
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:18
БЕЗРОБІТТЯ падає, але українцям бракує ГРОШЕЙ
В Україні рівень безробіття зменшується до рекордних значень. Та попри це на ринку праці чимало проблемних моментів. Крім того, поруч з низьким рівнем безробіття у нас дуже високий рівень бідності. Чому так відбувається і все більше українців економлять на їжі - детальніше на відео.
Додано: Сер 09 лип, 2025 16:40
Як БЕЗПЕЧНО відпочити на морі в Україні? Та які ціни?
Вже екватор літа, а отже розпал відпусток. І у цьому відео ми зібрали варіанти для відпочинку в Україні на морі. І звісно ж, розповімо, скільки це коштуватиме.
Додано: Вів 15 лип, 2025 15:53
За народження дитини можна буде отримати понад 130 тисяч гривень. І не за три роки, як колись, а вже за рік. Невже влада задумала бебі-бум революцію та скільки реально платитимуть - деталі у цьому відео.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:31
Український бізнес дуже гостро сприйняв дії влади щодо антикорупційних органів. Бізнес коаліція вже висунула чіткі вимоги до президента, щоб скасувати рішення Верховної ради, через яке на вулиці міст вийшли тисячі людей. Про те, які наслідки має це рішення - ми поговорили з економістом і підприємцем Андрієм Длігачем.
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