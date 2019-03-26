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Відео новини від Finance.ua

Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 09:11


Тільки ж недавно літо почалося, а на календарі вже липень. Тож час розповісти про зміни у другому місяці літа.

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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:26

Відстрочка - не індульгенція!


Студентам віком від 25 років, які є військовозобов’язаними, але мають відстрочку через навчання у вишах - варто приготуватися до перевірок. Принаймні така ініціатива з’явилась на Полтавщині. Та й міністр освіти Оксен Лісовий натякнув, що навчання - не індульгенція

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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:18

БЕЗРОБІТТЯ падає, але українцям бракує ГРОШЕЙ


В Україні рівень безробіття зменшується до рекордних значень. Та попри це на ринку праці чимало проблемних моментів. Крім того, поруч з низьким рівнем безробіття у нас дуже високий рівень бідності. Чому так відбувається і все більше українців економлять на їжі - детальніше на відео.

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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:40

Як БЕЗПЕЧНО відпочити на морі в Україні? Та які ціни?


Вже екватор літа, а отже розпал відпусток. І у цьому відео ми зібрали варіанти для відпочинку в Україні на морі. І звісно ж, розповімо, скільки це коштуватиме.

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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:53


За народження дитини можна буде отримати понад 130 тисяч гривень. І не за три роки, як колись, а вже за рік. Невже влада задумала бебі-бум революцію та скільки реально платитимуть - деталі у цьому відео.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:31



Український бізнес дуже гостро сприйняв дії влади щодо антикорупційних органів. Бізнес коаліція вже висунула чіткі вимоги до президента, щоб скасувати рішення Верховної ради, через яке на вулиці міст вийшли тисячі людей. Про те, які наслідки має це рішення - ми поговорили з економістом і підприємцем Андрієм Длігачем.

00:00 Реакція бізнесу на ліквідацію НАБУ і САП / Чи піде Зеленський на поступки?
02:00 Бізнес владі не вірить
03:32 Грузинський сценарій: Україна втрачає довіру Європи. Є ризик втрати частини допомоги
05:12 Втрата безвізу малоймовірна, але ми втрачаємо роки на шляху в Європу
06:30 Протест молоді. Які сигнали побачила Європа

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:59


В Україні готують революційні зміни у системі державної підтримки сімей з дітьми. Виплати зростуть в рази. Про користь цих змін, та певні тривожні моменти розповідаємо у цьому відео.

00:00 Законопроєкт про нові виплати за народжуваність вже в Раді
01:20 Демографічна катастрофа в Україні: народжуваність погана, дітей вивозять за кордон
03:24 Мігранти замість українців?
04:45 Влада повинна рятувати ситуацію, але 50 тисяч - мало
06:30 Яку допомогу хочуть запровадити? 50 тисяч одразу, плюсщомісячні виплати
08:01 Потенційні переваги зі збільшенням виплат за народжуваність
09:13 Ризики при збільшенні виплат
10:55 Коли почнуть діяти нові виплати

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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:53


Дітям завжди цікаве щось нове: як не ексклюзивна іграшка, так сучасний гаджет. Але ж їм треба розуміти, що гроші, для того, щоб це купити, ростуть не на деревах. Тож як пояснити малечі, що заробіток - це не магія, а праця і планування, які існують легкі способи навчити дитину фінансової грамотності та ще й цікаво і без нудних лекцій - розповідаємо у нашому сюжеті про фінансову грамотність для дітей.

00:00 Гроші ростуть не на деревах: як пояснити малечі простими словами що таке фінансова грамотність
01:21 Як говорити про гроші з дітьми 4-7 років
03:10 Діти 8-12 років: перші кишенькові гроші і перші заощадження
06:25 Фінансова грамотність для підлітків, 13-16 років. Перші заробітки
08:39 Універсальні поради для дітей будь-якого віку. 5 базових правил

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