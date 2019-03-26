Відео новини від Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:24

Стабільний ДОЛАР і динамічний ЄВРО! Прогноз КУРСУ ВАЛЮТ


Курс долара в Україні цього тижня буде стабільним, різких коливань не очікуємо. Натомість курс євро буде більш динамічним і залежить від кількох важливих факторів. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень


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