Відео новини від Finance.ua

Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 11:42

Курс валют наприкінці березня



Візит до обмінника цього тижня може стати неприємним сюрпризом, якщо не знати нових правил гри на валютному ринку. Чому долар демонструє гойдалки, а євро намагається тримати спокій? У цьому випуску розбираємо детальний прогноз курсу валют на тиждень з 23 по 29 березня та заглядаємо у квітень 2026 року. Аналізуємо, як посівна кампанія аграріїв, ціни на нафту та події на Близькому Сході тиснуть на гривню.

Готівковий долар:
банки 43,75 до 44,35 грн | обмінники 44–44,5 грн

Готівковий євро:
банки 49,5 до 52 грн | обмінники 50,5–52 грн

⚠️ Це аналітика/прогноз і не є індивідуальною фінансовою порадою.

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:23

Новий план депутатів та індексації 2026


Березень 2026 року приніс українським пенсіонерам довгоочікувану індексацію, але чи стали виплати реальною відповіддю на вартість життя? Поки депутати обговорюють радикальне підвищення мінімалки до 7,5 тисяч гривень, ми розбираємося, що вже змінилося на картках українців.

Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:02


Поїздки стають відчутно дорожчими. Столиця першою підняли ціни на маршрутки. На роботу доїхати одним транспортом коштує від 20 гривень. Але це лише верхівка айсберга. Що чекає на таксі та комунальний транспорт у 2026?

0:00 — Нові тарифи: Київ та Львів задають темп.
0:23 — Чому дорожчає проїзд? Паливна криза та зарплати водіїв
2:20 — Таксі встановлюють нові тарифи
4:36 — Електромобілі в таксі. Вони будуть дешевші?
5:54 — Чи врятує ГБО? Чому газ дорожчає слідом за бензином
10:13 — Прогноз: ріст цін на 40-80%. Чи наважиться влада на непопулярні кроки?

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 10:26


Обов'язкова накопичувальна система на паузі.Міністр соціальної політики Денис Улютін оголосив про радикальну зміну курсу. Замість примусу Україна обирає модель автозапису. Що це означає для працюючих і чи зможемо ми колись отримувати пенсії як у Норвегії чи Німеччині? Та головне — скільки ви отримаєте грошей в старості? Про все це у відео.

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:36


Тарифи на світло, газ та воду — головна тема весни 2026! Поки інфляція б'є по кишенях, Держстат оприлюднив нові цифри. Що подорожчало найбільше та чи чекати на світло по 7,50? Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як подати заяву на перерахунок та які послуги доведеться платити навіть в евакуації!

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:53



Історичне рішення ухвалено. Україна отримує колосальні 90 мільярдів євро від ЄС. Президент Зеленський вже назвав два головні пріоритети: власна зброя та енергетичний щит. Але чому впливове видання The Wall Street Journal вважає, що цих грошей нам не вистачить навіть до 2027 року? Та через що нафтовий шантаж Угорщини та демарш Словаччини зазнали краху?

Таймкоди
00:00 — Куди підуть 90 мільярдів євро?
00:36 — Перший пріоритет європейської допомоги
01:15 — Скільки треба коштів на відновлення світла в оселях
01:58 — Чому західна преса сумнівається у достатності грошей?
03:22 — Умови отримання траншів та необхідні реформи
04:10 — План відновлення інфраструктури
05:05 — Як допомога ЄС вплине на курс гривні у 2026 році?
05:55 — Позиція Угорщини та Словаччини щодо виділення коштів
07:20 — Ювілейний 20-й пакет санкцій проти Росії. Що зміниться?
07:47 — Що буде, коли європейські кошти закінчаться?

Ірина_
