Відео новини від Finance.ua

Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 11:02



З 1 червня 2026 року в Україні відбудеться масштабний автоматичний перерахунок пенсій одразу для трьох категорій громадян. Проте ПФУ підготував не лише подарунки. Для багатьох пенсіонерів червень може стати місяцем серйозних фінансових стягнень. Через яку прикру помилку та неуважність держава має право примусово забирати до 20% від вашої щомісячної пенсії? У цьому випуску розбираємо детальний список 3-х категорій громадян, яким перерахують виплати. Як стаж за останні 24 місяці та легальний дохід вплинуть на вашу нову надбавку. А також чому ветерани отримають найбільші доплати (до 1500 грн) і від чого залежить кінцева сума.

Таймкоди
00:00 — Анонс червневого підвищення пенсій для трьох категорій
01:07 — Доплати працюючим пенсіонерам за стаж
01:56 — Перерахунок виплат військовим і силовикам
02:47 — Щомісячні доплати пенсіонерам за вік
03:34 — Жорсткі санкції ПФУ та ризик втрати грошей
04:09 — Обов'язок сповіщати про роботу чи зміну бізнесу
06:01 — Які ще особисті дані потрібно вчасно оновлювати?
06:47 — Способи дистанційного та особистого звернення до фонду

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 17:37


Київська влада готує неприємний «сюрприз» для пасажирів, і цього разу він максимально болючий для гаманця. Разова поїздка у комунальному транспорті столиці може злетіти до 30 гривень вже з 15 липня, а пересадковий квиток на 90 хвилин хочуть зробити по 60 гривень! Поки чиновники КМДА виправдовуються «економічно обґрунтованими тарифами», кияни за добу збирають голоси під петицією проти цього рішення. Водночас експерти не розумію, чим обгрунтовані нові тарифи. У цьому відео пояснимо чому громадський транспорт Києва намагаються зробити дорожчим, ніж у Празі чи Варшаві, але без жодного натяку на європейський комфорт.

Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:53



В Україні завершується 5-річний перехідний період, і вже до 10 червня 2026 року всі паперові трудові книжки мають остаточно перейти в «цифру». Що це означає для звичайних працівників та пенсіонерів? Чи будуть штрафи, якщо ви не встигнете, і чому ігнорування цього дедлайну може перетворити оформлення майбутньої пенсії на суцільний бюрократичний пекло? У цьому відео розбираємо головні вимоги Пенсійного фонду України, пояснюємо, як самостійно завантажити документи через портал ПФУ та на які підступні помилки в записах варто звернути увагу вже зараз.

Таймкоди
00:00 — Перехід на електронні трудові книжки в Україні
00:20 — Мета та строки оцифрування даних до червня 2026 року
00:52 — Хто має вносити відомості?
01:36 — Покроковий алгоритм завантаження скан-копій на портал ПФУ
02:44 — Технічні вимоги до сканованих документів і файлів
03:40 — Переваги цифрового формату для автоматичного призначення пенсій
04:36 — Захист персональних даних та доступ до кабінету
05:55 — Періоди, які додатково зараховуються до страхового стажу
06:29 — Проблема виправлення помилок у старих паперових книжках

Ірина_
