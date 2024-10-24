Finance.ua у статті розглянув основні податкові вимоги в європейських країнах, де зараз перебуває найбільше українців — Польщі, Німеччині та Чехії.
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Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
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Додано: Чет 31 жов, 2024 01:50
Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
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Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
Додано: Чет 31 жов, 2024 10:56
оригінальний підхід. не уявляю таке у нас
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