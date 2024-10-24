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Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться
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R2
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:45
На скільки мені відомо, завжди йде мова про брутто зарплатню. нетто вираховується завжди індивідуально. то буде 12,82 нетто чи брутто?
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usd_wmz
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Додано: Сер 06 лис, 2024 06:26
12,82 це брутто
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strejcovanatalie
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