Підприємці можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця року
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Підприємці можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 17:19
Підприємці можуть приймати безготівкові оплати...
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Підприємці можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця року
Додано: Чет 07 лис, 2024 17:20
Не коректна назва статті. Українці не мали декілька програм саме для українців, щоб закривати одну з них. Була закрита єдина програма імміграції саме для громадян України, про яку і йде мова в статті.
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