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Підприємці можуть приймати
безготівкові оплати...

Підприємці можуть приймати безготівкові оплати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:19

Підприємці можуть приймати безготівкові оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця року

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Підприємці можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:20

Не коректна назва статті. Українці не мали декілька програм саме для українців, щоб закривати одну з них. Була закрита єдина програма імміграції саме для громадян України, про яку і йде мова в статті.
tsyhypalosveta
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