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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:11
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Wirująświatła
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:14
vitaliiangel написав:
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У Марьяны нет виллы в Италии
К Разумкову или к Арестовичу примкнет?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:55
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:32
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Соревнуйтеся з Балогами за популярність у області, хто не дає. Створіть там підприємство, робочі місця, станьте відомою людиною якої місцеві довіряють і Балоги розтворяться. А так ідею двопалатного парламенту підтримую - люди обирають виборців за їх популярність (і це не обовязково гречка - підуть директори підприємств, відомі лікарі,ветерани)- а ті вже голосують за принципові речі.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:30
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:45
Подготовка к выборам. Пете зажали Фаберже
Легіон Диванної Розвідки || 🇺🇦🔱:
🇺🇦Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра, — Зеленський.
Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково.
І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я
Легіон | підтримка | зв'язок
🇺🇦🇺🇸Зеленський та Трамп також домовились про негайний початок роботи команд по закінченню війни, — Єрмак.
Легіон | підтримка | зв'язок
РБК-Україна з посиланням на оточення Петра Порошенка підтверджує, що санкції запроваджено зокрема проти нього
Їх джерела у владі кажуть, що у переліку можуть бути представники великого бізнесу, кого раніше було прийнято називати олігархами
Сам Зеленський заявив, що рішення буде опубліковано завтра
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 12 лют, 2025 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:48
Wirująświatła написав:
Подготовка к выборам. Пете зажали Фаберже
Легіон Диванної Розвідки || 🇺🇦🔱:
🇺🇦Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра, — Зеленський.
Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково.
І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я
Легіон | підтримка | зв'язок
🇺🇦🇺🇸Зеленський та Трамп також домовились про негайний початок роботи команд по закінченню війни, — Єрмак.
Легіон | підтримка | зв'язок
РБК-Україна з посиланням на оточення Петра Порошенка підтверджує, що санкції запроваджено зокрема проти нього
Їх джерела у владі кажуть, що у переліку можуть бути представники великого бізнесу, кого раніше було прийнято називати олігархами
Сам Зеленський заявив, що рішення буде опубліковано завтра
Я был первый,но удалили
Пипец Пороха прессуют. Будет борьба _Зе с За. Вы за кого?
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:52
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Подготовка к выборам. Пете зажали Фаберже
Легіон Диванної Розвідки || 🇺🇦🔱:
🇺🇦Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра, — Зеленський.
Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково.
І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я
Легіон | підтримка | зв'язок
🇺🇦🇺🇸Зеленський та Трамп також домовились про негайний початок роботи команд по закінченню війни, — Єрмак.
Легіон | підтримка | зв'язок
РБК-Україна з посиланням на оточення Петра Порошенка підтверджує, що санкції запроваджено зокрема проти нього
Їх джерела у владі кажуть, що у переліку можуть бути представники великого бізнесу, кого раніше було прийнято називати олігархами
Сам Зеленський заявив, що рішення буде опубліковано завтра
Я был первый,но удалили
Пипец Пороха прессуют. Будет борьба _Зе с За
. Вы за кого?
Нереально:
проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років
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_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:54
_hunter написав:
Нереально:
проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років
Не уверен, что в данном случае это сработает.
Территория посольства считается территорией страны.
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Сибарит
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