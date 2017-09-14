RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14960149611496214963>
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
Трошки не так
панель видає 18-20В- повишайка до 60вольт- 200метрів дроту прикопаного в бліндаж-понижайка до 12вольт-моє типу екофлоу з якого є і 5в і 12в постійного і 220в змінного
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26911
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:16

Я взагалі то президент, а унітази пробиваю для душі

  Успіх написав:Це коли б Успіхи прийшли до влади, !!!


Hotab
 
Повідомлень: 16053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:18

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.

На московском заводе? 😁

Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

вище написав - сучасних немає, бо навіщо сучасні прості станки, коли є купа старих. працюють непогано. але чи буде достатньо тієї точності для військової техніки?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту.
Я передивився десятки цих станків....
Там від ТОКАРНИЙ- тільки назва
Всі приводи мають такі люфти що виточити болт-можна...от тільки гайку до нього не підбереш , треба після виточування обовязково напильником попрацювати..
А про заготовки снарядів з допуском в 0,05 мм і менше - то там навіть шкали такої вже немає.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26911
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21

  ЛАД написав:Добавлю о Харьковском станкозаводе:
По состоянию на начало 2016 года в связи со снижением платежеспособного спроса на новые станки завод переориентировал производство на ремонт ранее изготовленных станков и выпуск бытовых замков
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82

наскільки я знаю, Харверст помер давно. образно. ще до війни УПЕК дихав на ладан. на жаль, його ставка на виробництво не спрацювала - дуже сильна конкуренція Китаю на номенклатуру УПЕКа
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:24

  ЛАД написав:
  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:.............
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Для этих целей достаточен гораздо более простой и дешёвый полуавтомат без всякого ЧПУ.
"дядя Вася" высокого разряда не позволит себе работать так, как вы описываете.
За достаточно редкими исключениями. Это рабочая аристократия.
И никакой нормальный руководитель не поставит такого "дядю Васю" на "массовое копирование сравнительно примитивных болванок в пределах допусков". Всё равно, что микроскопом гвозди забивать.

а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:28

  Hotab написав:
  Успіх написав:Це коли б Успіхи прийшли до влади, !!!



ні, не так
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9610
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:29

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

Я посчитал КИЛОМЕТР. И сечение 0.5 - меньше просто нету ;)
https://energoprom.net.ua/ru/calc-cabel/calc-poteri/
вот при таких вводных вышло 25% потерь

>>> а в реалі на потужностях в 50-60ватт
так конвертор бери на 70 :shock:

Ты это, к какому-то электрику обратись - есть подозрение, что ты не то, что велосипед изобретаешь, а колесо...
_hunter
 
Повідомлень: 10416
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вот при таких вводных вышло 25% потерь
1 Я відразу написав що втрачу 30% генерації- то якого милого ти на умняк падаєш?просто флудиш?
2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2
А те що це постійний струм 60вольт і треба вказати тоді 400м - до тебе дійшло?
3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував?
4 Тому дріт мінімум 1мм2 січенням і то не факт що в 30% вкладеться., показує тільки втрати в дроті 38% + 0,9*0,9=0,81перетворювачі...-сума 50% втрат.

Тому ще раз
йди на три веселі.
Задовбали
я за свої гроші роблю/придумую, а тут налазить толпа теоретиків і 3,14здить ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 31 сер, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26911
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:54

  Water написав:
  ЛАД написав:Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

Є.
Проблема масово "виточить" снаряд, не болванку.
У москалів воно теж ЧПУ.
Старі верстати в основному на металобрухт поздавали.

Во время 2 МВ снарядов не было?
Их массово не точили?
Если не ошибаюсь, станков с ЧПУ тогда не было.
И делали их не "дяди Васи" 6 разряда.

  budivelnik написав:........
Пів року тому робив прості кутові шестерні сателіта диференціала..
........
В них така вартість що коли я з своїми десятьма штуками шестерьонок підійшов то мені виставили ціну 10400 ... за штуку.
ПС
весь диференціал коштує 16000.
Естественно, на ваши 10 штук выходит космическая цена.
Но снарядов нужно не десятки, а десятки и сотни тысяч. Так что цена выйдет совсем другая.
Но вы ушли в сторону. Речь идёт именно о крупномасштабном производстве и, как здесь описывают, без станков с ЧПУ.
Кстати, станки с ЧПУ при массовом производстве вообще не нужны и не выгодны. Их преимущество в гибкости производства - заменил программу и клепай новую деталь. При массовом производстве одной и той же продукции значительно выгоднее примитивные полуавтоматы. Их нельзя переналадить, но такая задача и не стоит.

А вообще, народ, вы забыли опыт той войны. Решались значительно более сложные задачи, чем восстановление производства устаревших станков. И решались достаточно быстро.
Если, действительно, есть такая необходимость, то сделать станки-полуавтоматы для, к примеру, производства снарядов можно достаточно быстро.
„Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ — Сократ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35783
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14960149611496214963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305702
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1261)
31.08.2025 23:45
АФЕРИСТИ! (1)
31.08.2025 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.