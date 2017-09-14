ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.
На московском заводе? 😁
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки. Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве. И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример. Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
вище написав - сучасних немає, бо навіщо сучасні прості станки, коли є купа старих. працюють непогано. але чи буде достатньо тієї точності для військової техніки?
Shaman написав:б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту.
Я передивився десятки цих станків.... Там від ТОКАРНИЙ- тільки назва Всі приводи мають такі люфти що виточити болт-можна...от тільки гайку до нього не підбереш , треба після виточування обовязково напильником попрацювати.. А про заготовки снарядів з допуском в 0,05 мм і менше - то там навіть шкали такої вже немає.
ЛАД написав:............. Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки. Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве. И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример. Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Для этих целей достаточен гораздо более простой и дешёвый полуавтомат без всякого ЧПУ. "дядя Вася" высокого разряда не позволит себе работать так, как вы описываете. За достаточно редкими исключениями. Это рабочая аристократия. И никакой нормальный руководитель не поставит такого "дядю Васю" на "массовое копирование сравнительно примитивных болванок в пределах допусков". Всё равно, что микроскопом гвозди забивать.
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
budivelnik написав:Дякую Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий.... Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував? А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував? А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував... НЄ.. То йди на три букви, за свій 3,14здєж А за пораду -дякую
_hunter написав:вот при таких вводных вышло 25% потерь
1 Я відразу написав що втрачу 30% генерації- то якого милого ти на умняк падаєш?просто флудиш? 2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2 А те що це постійний струм 60вольт і треба вказати тоді 400м - до тебе дійшло? 3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував? 4 Тому дріт мінімум 1мм2 січенням і то не факт що в 30% вкладеться., показує тільки втрати в дроті 38% + 0,9*0,9=0,81перетворювачі...-сума 50% втрат.
Тому ще раз йди на три веселі. Задовбали я за свої гроші роблю/придумую, а тут налазить толпа теоретиків і 3,14здить ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 31 сер, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
Є. Проблема масово "виточить" снаряд, не болванку. У москалів воно теж ЧПУ. Старі верстати в основному на металобрухт поздавали.
Во время 2 МВ снарядов не было? Их массово не точили? Если не ошибаюсь, станков с ЧПУ тогда не было. И делали их не "дяди Васи" 6 разряда.
budivelnik написав:........ Пів року тому робив прості кутові шестерні сателіта диференціала.. ........ В них така вартість що коли я з своїми десятьма штуками шестерьонок підійшов то мені виставили ціну 10400 ... за штуку. ПС весь диференціал коштує 16000.
Естественно, на ваши 10 штук выходит космическая цена. Но снарядов нужно не десятки, а десятки и сотни тысяч. Так что цена выйдет совсем другая. Но вы ушли в сторону. Речь идёт именно о крупномасштабном производстве и, как здесь описывают, без станков с ЧПУ. Кстати, станки с ЧПУ при массовом производстве вообще не нужны и не выгодны. Их преимущество в гибкости производства - заменил программу и клепай новую деталь. При массовом производстве одной и той же продукции значительно выгоднее примитивные полуавтоматы. Их нельзя переналадить, но такая задача и не стоит.
А вообще, народ, вы забыли опыт той войны. Решались значительно более сложные задачи, чем восстановление производства устаревших станков. И решались достаточно быстро. Если, действительно, есть такая необходимость, то сделать станки-полуавтоматы для, к примеру, производства снарядов можно достаточно быстро. „Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ — Сократ.