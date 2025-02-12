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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 лют, 2025 22:56
_hunter написав:
Нереально:
проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років
Поверю на слово что есть такой пункт. Так он может прописан там в какой-то Старолозоватке- а что прямо нужно доказывать свое физическое наличие? И как? Староста справку выдает?
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:58
Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии
Все имущество Алексея Порошенко арестовано из-за неуплаты штрафа в 25,5 тыс грн за игнорирование повесток ТЦК. На Порошенко-младшего, который находится в Великобритании, записано состояние на почти 1,2 млрд долларов.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:59
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Подготовка к выборам. Пете зажали Фаберже
Легіон Диванної Розвідки || 🇺🇦🔱:
🇺🇦Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра, — Зеленський.
Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково.
І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я
Легіон | підтримка | зв'язок
🇺🇦🇺🇸Зеленський та Трамп також домовились про негайний початок роботи команд по закінченню війни, — Єрмак.
Легіон | підтримка | зв'язок
РБК-Україна з посиланням на оточення Петра Порошенка підтверджує, що санкції запроваджено зокрема проти нього
Їх джерела у владі кажуть, що у переліку можуть бути представники великого бізнесу, кого раніше було прийнято називати олігархами
Сам Зеленський заявив, що рішення буде опубліковано завтра
Я был первый,но удалили
Пипец Пороха прессуют. Будет борьба _Зе с За. Вы за кого?
Пусть сожрут друг друга
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a77
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Додано: Сер 12 лют, 2025 23:03
Выбор будет тяжелый.
Я наверное за Пороха, ибо всю эту зелень не уважаю, а военные у власти- Северная Корея.
Из всех зол выбирай меньшее, гласят нам древние мудрецы.
Пороха на царство!Трамп смог-и он сможет!
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Господар Вельзевула
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