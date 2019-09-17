Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824
Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 26 сер, 2024 16:47
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824
Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:04
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!
https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924
Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Подорожуйте з комфортом, зупинившись в готелі Ibis та Adagio
https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ion_030924
Акція діє з 10 серпня 2024 до 1 червня 2025
Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank
з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
Додано: Сер 13 лис, 2024 18:58
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Замовляйте українське на avrora.ua з безкоштовною доставкою з Visa від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/zamovlyayte- ... taskombank
з 1 листопада по 24 листопада 2024 року включно
Додано: Сер 13 лис, 2024 19:03
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Спеціальна пропозиція для вашого бізнесу від Таскомбанк, Masterсard та Окко
https://news.finance.ua/ua/special-na-p ... rd-ta-okko
Акція діє з 12 листопада по 31 грудня 2024 року
Додано: Чет 14 лис, 2024 18:36
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Насолоджуйтесь шопінгом та отримуйте преміальні подарунки
https://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... -podarunky
Період з 15.11.2024 до 15.02.2025
Додано: Сер 20 лис, 2024 18:23
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Даруємо 1000 і 16 аргументів для власників картки Visa Success Credit
https://news.finance.ua/ua/daruyemo-100 ... ess-credit
Акція проходитиме в 4 етапи:
Перший етап: з 20.11.2024 по 19.12.2024 включно;
Другий етап: з 20.12.2024 по 19.01.2025 включно;
Третій етап: з 20.01.2025 по 19.02.2025 включно;
Четвертий етап: з 20.02.2025 по 20.03.2025 включно.
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