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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:47

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824

Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924

Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:04

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!

https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924

Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Подорожуйте з комфортом, зупинившись в готелі Ibis та Adagio

https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ion_030924

Акція діє з 10 серпня 2024 до 1 червня 2025
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:44

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Святковий депозит до 35-річчя Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/svyatkovyy-d ... taskombank

з 2 жовтня по 11 листопада 2024 року
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:58

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Замовляйте українське на avrora.ua з безкоштовною доставкою з Visa від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/zamovlyayte- ... taskombank

з 1 листопада по 24 листопада 2024 року включно
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:03

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Спеціальна пропозиція для вашого бізнесу від Таскомбанк, Masterсard та Окко

https://news.finance.ua/ua/special-na-p ... rd-ta-okko

Акція діє з 12 листопада по 31 грудня 2024 року
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:36

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Насолоджуйтесь шопінгом та отримуйте преміальні подарунки

https://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... -podarunky

Період з 15.11.2024 до 15.02.2025
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:23

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Даруємо 1000 і 16 аргументів для власників картки Visa Success Credit

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-100 ... ess-credit

Акція проходитиме в 4 етапи:
Перший етап: з 20.11.2024 по 19.12.2024 включно;
Другий етап: з 20.12.2024 по 19.01.2025 включно;
Третій етап: з 20.01.2025 по 19.02.2025 включно;
Четвертий етап: з 20.02.2025 по 20.03.2025 включно.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:49

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Вигравайте призи разом з Private banking Таскомбанк та Mastercard

https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... mastercard

Акція діє до 28.02.2025 року
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