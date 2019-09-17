Відчуйте святкову магію разом з Mastercard
https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard
Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:50
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Відчуйте святкову магію разом з Mastercard
https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard
Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:51
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Акція! «Додайте покупкам радість подарунків з Very Card!» від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-doday ... taskombank
Акція проводиться з 10 грудня 2024 р. по 09 лютого 2025 р. включно
Складається з двох етапів:
перший етап: 10 грудня 2024 року — 09 січня 2025 року;
другий етап: 10 січня 2025 року — 09 лютого 2025 року.
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