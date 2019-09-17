Відчуйте святкову магію разом з Mastercard
https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard
Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:50
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Відчуйте святкову магію разом з Mastercard
https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard
Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:51
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Акція! «Додайте покупкам радість подарунків з Very Card!» від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-doday ... taskombank
Акція проводиться з 10 грудня 2024 р. по 09 лютого 2025 р. включно
Складається з двох етапів:
перший етап: 10 грудня 2024 року — 09 січня 2025 року;
другий етап: 10 січня 2025 року — 09 лютого 2025 року.
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:31
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Ексклюзивні зимові пропозиції для власників картки Mastercard® World Elite у Буковелі
https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
Період пропозиції: з 20 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року.
Додано: Пон 16 гру, 2024 17:33
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Ваш час та комфорт ― безцінні: з послугою Concierge Service від Mastercard отримуйте доступ до послуги Експрес Лаунж в аеропорту Кишинева
https://news.finance.ua/ua/vash-chas-ta ... aunzh-v-ae
Період пропозиції: з 16 грудня 2024 року по 31 грудня 2025 року.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:43
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Mastercard та «Сільпо» запрошують до затишних обіймів турботи
https://news.finance.ua/ua/mastercard-t ... iv-turboty
Акція діє з 13 грудня 2024 року по 28 квітня 2025 року
Додано: Чет 19 гру, 2024 18:34
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
10% знижки на фудкорт у Буковелі при безконтактній оплаті преміальною карткою Mastercard®
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... mastercard
Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 9 березня 2025 року.
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:26
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Спеціальний лаунж для клієнтів з картками Mastercard World Elite
https://news.finance.ua/ua/special-nyy- ... orld-elite
Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 19 березня 2024 року.
Додано: Пон 06 січ, 2025 17:21
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Ексклюзивна акція від Таскомбанку та Revisior для розвитку вашого бізнесу!
https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... ho-biznesu
Період дії акції: з 1 січня до 31 березня 2025 року
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:14
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Отримайте —12% в Медвино з карткою Visa Infinite
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-12 ... a-infinite
Пропозиція діє з 10 січня до 31 грудня 2025 року
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:14
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Отримайте —12% в Медвино з карткою Visa Infinite
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-12 ... a-infinite
Пропозиція діє з 10 січня до 31 грудня 2025 року
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