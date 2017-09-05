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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Встигни забронювати банківську скриньку зі 20% знижкою

https://news.finance.ua/ua/vstyhny-zabr ... -znyzhkoyu

Акція діє з 05.03.2025 до 10.06.2025
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Повідомлень: 2083
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:36

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Весняні знижки в клініці Medissa

https://news.finance.ua/ua/vesnyani-zny ... ci-medissa

Період дії пропозиції: до 31 березня 2025 року
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:48

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

10% знижки на табір «Артек» у Буковелі при оплаті преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku

Період пропозиції: з 12 березня 2025 року по 20 вересня 2025 року
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:08

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

10% знижки на квитки на Atlas Festival при оплаті карткою Mastercard® від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku

Період пропозиції: з 24 березня 2025 р. по 20 липня 2025 р.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:09

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

До 15% знижки в готелі Panorama De Lux

https://news.finance.ua/ua/do-15-znyzhk ... ama-de-lux

Пропозиція діє з 01.04.2024 по 31.03.2025
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Повідомлень: 2083
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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