Встигни забронювати банківську скриньку зі 20% знижкою
https://news.finance.ua/ua/vstyhny-zabr ... -znyzhkoyu
Акція діє з 05.03.2025 до 10.06.2025
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Встигни забронювати банківську скриньку зі 20% знижкою
https://news.finance.ua/ua/vstyhny-zabr ... -znyzhkoyu
Акція діє з 05.03.2025 до 10.06.2025
Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:36
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Весняні знижки в клініці Medissa
https://news.finance.ua/ua/vesnyani-zny ... ci-medissa
Період дії пропозиції: до 31 березня 2025 року
Додано: Пон 17 бер, 2025 17:48
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
10% знижки на табір «Артек» у Буковелі при оплаті преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku
Період пропозиції: з 12 березня 2025 року по 20 вересня 2025 року
Додано: Пон 24 бер, 2025 18:08
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
10% знижки на квитки на Atlas Festival при оплаті карткою Mastercard® від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku
Період пропозиції: з 24 березня 2025 р. по 20 липня 2025 р.
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:09
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
До 15% знижки в готелі Panorama De Lux
https://news.finance.ua/ua/do-15-znyzhk ... ama-de-lux
Пропозиція діє з 01.04.2024 по 31.03.2025
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