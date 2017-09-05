Ваша подорож стає комфортнішою з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/vasha-podoro ... taskombank
Пропозиція діє до 30.09.2026
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 04 лют, 2026 17:34
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Ваша подорож стає комфортнішою з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/vasha-podoro ... taskombank
Пропозиція діє до 30.09.2026
Додано: Сер 11 лют, 2026 16:49
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Шопінг без кордонів для держателів картки Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/shopinh-bez- ... taskombank
Пропозиція діє до 31 травня 2026 року
Додано: Сер 25 бер, 2026 16:23
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Сяйте по-особливому: -5% в Pandora з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/syayte-po-os ... taskombank
Пропозиція діє до 31 травня 2026 року
Додано: Сер 15 кві, 2026 15:18
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
-5% на техніку в Samsung Experience Store з Visa Infinite від Private banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/5-na-tehniku ... taskombank
Пропозиція діє до 30 червня 2026 року.
Додано: Вів 28 кві, 2026 16:47
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Таскомбанк та Visa дарують драйв: отримуйте сертифікат WOG на 1000 грн за розрахунки карткою
https://news.finance.ua/ua/taskombank-t ... y-kartkoyu
Акція триває до 31 травня 2026 року включно
Додано: Пон 04 тра, 2026 14:54
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Смачні поїздки: отримуйте знижку 20% на сервіси Bolt та Bolt Food з карткою Visa від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/smachni-poiz ... taskombank
З 1 травня по 31 липня 2026 року
Додано: Сер 06 тра, 2026 15:28
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Більше оплат — більше вигоди: отримуйте гарантовані сертифікати від Таскомбанк і Mastercard
https://news.finance.ua/ua/bil-she-opla ... mastercard
Перший етап (04.05 — 31.05.2026)
Другий етап (01.06 — 30.06.2026)
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:41
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Насолоджуйтесь музикою разом з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... askombanku
Пропозиція діє з 15 травня по 30 вересня 2026 року.
Додано: Сер 03 чер, 2026 16:04
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Новий рівень комфорту у подорожах з Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/novyy-riven- ... taskombank
з 2 червня по 30 вересня 2026 року
Додано: Сер 10 чер, 2026 15:46
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Бранчі з краєвидом на гори з Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/branchi-z-kr ... taskombank
Пропозиція діє щонеділі з 13:00 до 17:00 у період з 1 червня до 31 серпня 2026 року.
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