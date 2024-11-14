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Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37
Пропонуємо до обговорення:
Правила фінансової грамотності говорять, що кожен повинен формувати подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо регулярно відкладати кошти, при чому більш ефективно буде переводити національну валюту. Це допоможе уникнути знецінення.
Дивися повний текст Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
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R2
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Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37
Стаття буквально ні про що
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engineermexanic
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Додано: Сер 15 січ, 2025 14:22
Большим фактором для сбережений (в том числе в валюте) - являются расходы.
У людей с одинаковой зарплатой (например, 30 тысяч гривен) расходы могут быть разные.
Соответственно, сумма которая остается, тоже разная.
Факторов очень много.
Соответственно, и "финансовая подушка" очень корректируется.
Например: кто-то в итоге, может купить (отложить) 100 долларов США, а кто-то только 50.
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Victor8
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Додано: Пон 27 січ, 2025 10:45
Зацікавився безглуздим заголовком думаю собі - "Що ж можна було написати під таким?" Але текст перевершив заголовок - навіть безглуздого нема нічого - просто абсолютна вода.
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CounterUrbanizer
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