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ТОП-10 найзатребуваніших
професій: як зріс середній...

ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:58

ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній...

Пропонуємо до обговорення:
Гілка першості на ринку праці знову належить категорії «Робочі спеціальності, виробництво», яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Про це йдеться в досліженні work.ua, наданому finance.ua.

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ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:58

Дивлячись на ці сумні цифри - не дивно, що люди йдуть в ІТ, де можна заробляти 100-200 тисяч гривень на місяць. Причому чесно - без хабарів, сірих схем та інших незаконних приколів
engineermexanic
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:46

Якщо порівнювати із зарплатами чиновництва та силових структур різного пошибу- то це сльози.За даними інформаційних ресурсів середня зарплата чиновництва складає близько 60-ти тис. грн.Тому ті, хто не має зв'язків, щоб влаштуватись у ПРОКУРАТУРУ, МЄНТУРУ, АБО ЯКУСЬ ІНШУ ДЕРЖАВНУ НОМЕНКЛАТУРУ виїзжають в забугор'є. Ринок все-таки.Все менше в Україні бажаючих задарма продавати свою працю.
qazzax
 
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