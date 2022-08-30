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продажі нерухомості

Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:02

Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості

Пропоную в даній темі обговорювати юридичні ризики при купівлі продаж нерухомості та способи їх усунення.
dompravo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:56

  dompravo написав:Пропоную в даній темі обговорювати юридичні ризики при купівлі продаж нерухомості та способи їх усунення.

В якій країні?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:28

Re: Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості

Україна звісно!!!
dompravo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:34

Чи справедливо, що забудовники не несуть ніякої відповідальн

Якщо в договорі про купівлю майнових прав міститься пункт, що забудовники не несуть ніякої відповідальності за прострочення будівництва, під ча воєнного стану. Чи справедливо це? Чи не потрібно розбирати кожну ситуацію окремо?

Посилання на рішення суду:

Забудовник не несе відповідальність за прострочення введення в експлуатацію об'єкта будівництва під час дії військового стану

https://reyestr.court.gov.ua/Review/122543608

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Луспеника Д. Д. (суддя-доповідач), суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А., у справі № 757/25889/21-ц від 23 жовтня 2024 року.
dompravo
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