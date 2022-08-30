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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:02
Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості
Пропоную в даній темі обговорювати юридичні ризики при купівлі продаж нерухомості та способи їх усунення.
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:56
Додано: Вів 19 лис, 2024 16:28
Re: Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості
Україна звісно!!!
Додано: Вів 19 лис, 2024 16:34
Чи справедливо, що забудовники не несуть ніякої відповідальн
Якщо в договорі про купівлю майнових прав міститься пункт, що забудовники не несуть ніякої відповідальності за прострочення будівництва, під ча воєнного стану. Чи справедливо це? Чи не потрібно розбирати кожну ситуацію окремо?
Посилання на рішення суду:
Забудовник не несе відповідальність за прострочення введення в експлуатацію об'єкта будівництва під час дії військового стану
Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Луспеника Д. Д. (суддя-доповідач), суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А., у справі № 757/25889/21-ц від 23 жовтня 2024 року.
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