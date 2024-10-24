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Де у Польщі найвигідніше
купувати квартири на вторинці

Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 08:44

Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці

Пропонуємо до обговорення:
У Варшаві, Вроцлаві та Верхньосілезько-Заґленбській метрополії зафіксовано найвищі ціни на квартири вторинного ринку.

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Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 08:44

Лодзь - це вона,а не він. Лодзь стала єдиним містом.
ukrainianwriter
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Модератори: Ірина_, Модератор

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