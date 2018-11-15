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Finance.ua: Біткоїн vs золото:
який актив є перспективнішим

Finance.ua: Біткоїн vs золото: який актив є перспективнішим
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:04

Finance.ua: Біткоїн vs золото: який актив є перспективнішим

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, в що краще інвестувати
Обрали для себе шлях інвестування? А що на цьому шляху одне з найголовнішого? Так, актив. Й обирати його потрібно першочергово з погляду перспективності. Останнім часом стрімко зростає біткоїн. Та разом з тим, й золото зросло на 30%. Що ж краще обрати? Проаналізуємо в цьому матеріалі від Finance.ua.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:05

Шановні читачі!
Чи вважаєте Ви, що біткоїн може замінити золото як засіб збереження вартості? Обґрунтуйте свою відповідь.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:57

Біткоїн-золото

Ірина_ Роздута цифрова порожнеча під назвою "біткоїн" неспроможний замінити банківське золото як вичерпний на планеті матеріальний ресурс. Золото завжди залишиться золотом, і в ціні тільки зростатиме. Біткоїн - аморфна валюта, ніякими гарантіями не підкріплена, простір в роздутій бульбашці, яка в будь-яку мить лусне. Це як хліб: можна його намалювати і тішитися, а можна його взяти у руки і з'їсти. Коли опинитесь в пустелі, то що виберете?
123dr
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