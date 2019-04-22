|
|
|
Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 19:08
Ірина_
Понял, спасибо.
Дело в том, что в 1С есть встроенный механизм, который автоматически обновляет курс НБУ непосредственно с вашего ресура и мы этим активно пользуемся.
Желаю вам быстрого решения ваших сложностей и скорейшего восстановления работы.
-
ELibin
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:35
ELibin спасибо за понимание)
С ув.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 тра, 2019 20:52
Адмiнiстратор написав: fujin написав:
Коли переходиш на укр локалізацію, ссилки і все інше міняється як слід, але коли наприклад заходиш знову на ваш сайт в новій вкладці
, мені підсовує знову російську локалізацію, і в результаті як правило по інерції знову читаєш новини на російській.
Я думаю я не один у вас на сайті з такою проблемою, можливо можна було б зробити реалізацію запам'ятовування локалізації.
Пробуйте.
Дещо зробили в цьому напрямку.
Тепер локалізація запам'ятовується.
Доброго дня!
Схоже що з оновленням дизайну на головній сторінці запам’ятовування кукісів злетіло, і тепер присутня знову ця проблема, яка процитована вище
Відновіть будь ласка цю можливість, дуже зручний і корисний функціонал
-
fujin
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 12.07.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31
Дякую шановний fujin, поставили в задачу. Обіцяли виправити.
З пов. Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|143
|61561
|
|
|2085
|301470
|
|
|551
|179359
|
|