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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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Додано: Пон 06 тра, 2019 20:08
Ірина_
Понял, спасибо.
Дело в том, что в 1С есть встроенный механизм, который автоматически обновляет курс НБУ непосредственно с вашего ресура и мы этим активно пользуемся.
Желаю вам быстрого решения ваших сложностей и скорейшего восстановления работы.
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ELibin
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35
ELibin спасибо за понимание)
С ув.
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Ірина_
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:52
Адмiнiстратор написав: fujin написав:
Коли переходиш на укр локалізацію, ссилки і все інше міняється як слід, але коли наприклад заходиш знову на ваш сайт в новій вкладці
, мені підсовує знову російську локалізацію, і в результаті як правило по інерції знову читаєш новини на російській.
Я думаю я не один у вас на сайті з такою проблемою, можливо можна було б зробити реалізацію запам'ятовування локалізації.
Пробуйте.
Дещо зробили в цьому напрямку.
Тепер локалізація запам'ятовується.
Доброго дня!
Схоже що з оновленням дизайну на головній сторінці запам’ятовування кукісів злетіло, і тепер присутня знову ця проблема, яка процитована вище
Відновіть будь ласка цю можливість, дуже зручний і корисний функціонал
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fujin
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:31
Дякую шановний fujin, поставили в задачу. Обіцяли виправити.
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 21 сер, 2019 02:12
Ірина_ написав:
Дякую шановний fujin
, поставили в задачу. Обіцяли виправити.
З пов. Ірина
підкажіть будь ласка як просуваються справи з відновленням даного функціоналу
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fujin
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:51
fujin
як бачите
На жаль, не можу вплинути на ситуацію.
Вибачте за незручності!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 27 сер, 2019 02:01
Ірина_
Дякую за відповідь і сподіваюсь на скоріше виправлення проблеми!
Тим паче що ця функціональність уже була реалізована (запис тут від Адміністратора 20 лип, 2015 14:56) і вона лише зламалась з новим дизайном головної сторінки
Тобто це багфікс а не написання нової фічі, схоже це повинно зайняти не так багато часу як написання нового функціоналу і повинно було працювати по замовчуванню із введенням оновленого дизайну
Нам потрібен цей апдейт
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fujin
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:48
Доброго времени суток!Не исправна форма добавления отзывов
к опубликованному материалу по ссылке https://finance.ua/cards/luchshie-kreditnye-karty-s-keshbekom
или так было задумано? Огорчен... Так, как потратил время на отзыв, а в итоге - всё напрасно
!
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jakecopernik
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:50
jakecopernik
доброго ранку!
На порталі є оновлений рейтинг - https://finance.ua/cards/cashback-rating
. Там і можете залишити свій відгук.
З пов.
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Ірина_
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:54
Здравствуйте,Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Эту тему можно перенести в раздел "Валютный рынок" ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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