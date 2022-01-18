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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:05

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

а вы в курсе что здесь https://finance.ua/ru/currency#forex
уже полтора года не обновляются кросс-курс евро по форексу с 21.01.19 года?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

  Alex2007 написав:а вы в курсе что здесь https://finance.ua/ru/currency#forex
уже полтора года не обновляются кросс-курс евро по форексу с 21.01.19 года?

В курсі) Довго не відповідала, оскільки це питання поки вирішується. Ведемо перемовини з постачальниками даних.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 14:14

В последнее время часть уведомлений о новых ответах в ветке стали попадать в спам. При чем, одни уведомления с этой ветки приходят во входящие, другие - в спам. Что-то поменялось, почему*
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 14:45

  la9 написав:В последнее время часть уведомлений о новых ответах в ветке стали попадать в спам. При чем, одни уведомления с этой ветки приходят во входящие, другие - в спам. Что-то поменялось, почему*

Шановний la9, у нас нічого не змінилося.
Можливо це залежить від налаштування Вашої пошти.
Спробуйте внести наш email як не спам. Або ж надайте листам відповідну категорію.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:55

  Ірина_ написав:
  Alex2007 Ср 29 июл, 2020 00:05 написав:а вы в курсе что здесь https://finance.ua/ru/currency#forex
уже полтора года не обновляются кросс-курс евро по форексу с 21.01.19 года?

В курсі) Довго не відповідала, оскільки це питання поки вирішується. Ведемо перемовини з постачальниками даних.

З пов.


viewtopic.php?p=5390406#p5390406
  Alex2007 написав:
  Forum написав:А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))



еще более интересно, что уже почти неделю на меняйле наблюдается воскресное художественное творчество свидетелей пшенички-кукурузки.
Зображення

Там же, на той же странице курс эвро менялся последний раз 3 года назад - 12:05 - 21.01.2019, говорил об этом в саппорт год или 2 назад, никому не надо, ну и ладно. Той сводной страницей https://finance.ua/ua/currency вообще кто-то пользуется? зачем она тогда нужна, неправильная, хз.


вот интересно эти рисульки на графиках специально делаются и ооооочень долго не убираются (уже даже не обращаю внимание на минирисульку в начале января). :?
а график эвро - 3 (три) года не подтягиваются текущие значения на ту страницу
Зачем нужна та страница с левыми и постоянно неактуальными данными ??? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:27

Alex2007 спасибо! Что это не верный курс, поправим. Сейчас проверим задачу по миняйло

С ув.
Ірина_
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