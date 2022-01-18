Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

а вы в курсе что здесь https://finance.ua/ru/currency#forex
уже полтора года не обновляются кросс-курс евро по форексу с 21.01.19 года?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:05
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
а вы в курсе что здесь https://finance.ua/ru/currency#forex
уже полтора года не обновляются кросс-курс евро по форексу с 21.01.19 года?
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
В курсі) Довго не відповідала, оскільки це питання поки вирішується. Ведемо перемовини з постачальниками даних.
З пов.
Додано: Вів 23 лис, 2021 14:14
В последнее время часть уведомлений о новых ответах в ветке стали попадать в спам. При чем, одни уведомления с этой ветки приходят во входящие, другие - в спам. Что-то поменялось, почему*
Додано: Вів 23 лис, 2021 14:45
Шановний la9, у нас нічого не змінилося.
Можливо це залежить від налаштування Вашої пошти.
Спробуйте внести наш email як не спам. Або ж надайте листам відповідну категорію.
З повагою,
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:55
viewtopic.php?p=5390406#p5390406
вот интересно эти рисульки на графиках специально делаются и ооооочень долго не убираются (уже даже не обращаю внимание на минирисульку в начале января).
а график эвро - 3 (три) года не подтягиваются текущие значения на ту страницу
Зачем нужна та страница с левыми и постоянно неактуальными данными ???
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:27
Alex2007 спасибо! Что это не верный курс, поправим. Сейчас проверим задачу по миняйло
С ув.
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