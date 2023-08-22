|
|
|
Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:31
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн гривень: заступнику директора комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.
Дивися повний текст Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн грн: посадовець отримав підозру через завищення вартості робіт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100169
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:31
тю, чиновник прекрасно знає як складається смета на роботи. невдобно, що її можна перевірити коли міст - он він перед тобою, але також відомо, що всім на це по-барабану.
от, наприклад, мені подобається перераховувати вартість будівництва естакад, доріг в автомобілі представницького класу, якими можна сплошняком заставити ці побудовані об*єкти. Іноді мерседеси потрібно ставити більш ніж одним шаром...
-
agmkv70
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 14.09.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|