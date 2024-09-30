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НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2024 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів).
Дивися повний текст НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:28
Новина блін 2-го грудня з текстом "У листопаді міжнародні резерви України мають зрости."
генії, немає слів .......
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