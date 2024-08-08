Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».
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Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
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Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25
Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по...
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Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25
зелень готується до перевиборів, а українці до " ВЕСНА ПРИЙТЕ І СЯДУТЬ УСІ зє"!
Додано: Сер 04 гру, 2024 23:27
Судячи з останніх реальних опитувань їм не перевибратися. Глядя на їх законодавчі ініціативи, вони готуються до узурпації влади.
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