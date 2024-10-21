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Які документи необхідно подати,
щоб отримати податкову...

Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:26

Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову...

Пропонуємо до обговорення:
Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

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Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову знижку за навчання
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:26

Шановні читачі!
Які найбільші труднощі виникають при оформленні податкової знижки за навчання?
Чи вважаєте Ви, що сума податкової знижки за навчання є достатньою для покриття витрат на освіту?
Ірина_
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