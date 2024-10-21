Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
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Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову знижку за навчання
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:26
Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову...
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Дивися повний текст
Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову знижку за навчання
Додано: Сер 04 гру, 2024 12:26
Шановні читачі!
Які найбільші труднощі виникають при оформленні податкової знижки за навчання?
Чи вважаєте Ви, що сума податкової знижки за навчання є достатньою для покриття витрат на освіту?
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