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Україна втратила майже 12 млрд
грн бюджетних надходжень...

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.

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Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52

Все для людей та нічого для себе ..
maksim_shostak_dnepr
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