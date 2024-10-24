|
|
|
Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.
Дивися повний текст Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100188
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52
Все для людей та нічого для себе ..
-
maksim_shostak_dnepr
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 гру, 2024 18:03
Не позорьтесь, хотя бы нормально формулировки использовали. Не потеряла, а чиновникам не удалось украсть у населения. Нет никаких льгот. Есть просто грабеж населения. И до 150евро, пока не грабят. Человек за свои деньги купил не в Украине товар и за это должен заплатить чиновнику.
-
legion1212
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:58
Жерти у три горлянки треба припиняти. Вже й так обдерає ця влада людей, що вже не залишиться у них нічого. "Втратила" взагалі не не правильне висловлення, "не змогла у людей витягти з кишені", так буде правильніше.
-
the_bestin_viktori
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.12.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 гру, 2024 12:59
Ха-ха три рази. Такими статтями підбурюють владу ввести податки.
Вважаю що дані цифри накручені. 18 тис відправлень в міс? Чого цією людиною не зацікавилася податкова? Аа там різні номери телефонів вказані, тоді це не одна людина. Бо по закону не більше 150€ на людину в день сумарно.
Так що все #издьож і провокація.
Хіба що Аврора отримує з Китаю товар через поштові відправлення.
Ps. Вангую. Все ж таки пороги безмитного оформлення знизять до 22€ як в Польщі.
-
papchik
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 17.03.11
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|