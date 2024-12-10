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Як відрізняється зарплата
вчителів у державних та...

Як відрізняється зарплата вчителів у державних та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45

Як відрізняється зарплата вчителів у державних та...

Пропонуємо до обговорення:
Педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.

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Як відрізняється зарплата вчителів у державних та приватних школах
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45

Ви правильно помітили, якщо має досвід і класне керівництво. Тепер можемо зробити висновок, якщо цього немає. Вже на їжу скоро не буде вистачати, не кажучи про одяг чи ліки.
golovskamawa
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:27

я просто вчитель 7300грн на руки
vitaliygoodlife
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Модератори: Ірина_, Модератор

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