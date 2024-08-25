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Ринок нерухомості: де в Європі
найдорожче та найдешевше...

Ринок нерухомості: де в Європі найдорожче та найдешевше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:25

Ринок нерухомості: де в Європі найдорожче та найдешевше...

Пропонуємо до обговорення:
За даними агентства Євростат, у 2023 році з найвищими витратами на житло, включаючи оплату води, електрики та газу, зіткнулися жителі Ірландії. Їм це обходиться вдвічі дорожче, ніж у середньому щодо ЄС.

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Ринок нерухомості: де в Європі найдорожче та найдешевше купувати житло
R2
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