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Finance.ua: Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Детально пояснюємо, що треба зробити, аби стати її власником
Програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами. Finance.ua підготував детальний гайд, а також дізнався в українців, як вони ставляться до «тисячі Зеленського».
Дивися повний текст Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова інструкція
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D2
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Додано: Суб 14 гру, 2024 13:56
Ці гроши треба було витрати на оборону і крапка. Ще і почали брехати що до нібито "грошей від партнерів" але цю брехню вже викрили. І це виключно гнилої популізм зеленського, це теж вже очевидно.
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salvydas
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Ірина_, Модератор
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