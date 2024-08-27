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В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2024 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, розповіла про новий підхід до збору статистичних даних в умовах війни для підрахунку кількості людей, які проживають на території України
Дивися повний текст В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення
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Додано: Пон 16 гру, 2024 17:07
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