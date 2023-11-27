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Мінцифри запустило
універсальну картку для всіх...

Мінцифри запустило універсальну картку для всіх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:37

Мінцифри запустило універсальну картку для всіх...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат.

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Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:37

"Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку" - поэтому +1 карта создаётся уже. А казалось бы єПідтримку для этих самых выплат и придумывали. Но больше карт богу карт!
moveton
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