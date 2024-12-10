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Шмигаль сказав, скільки
грошей виділять на програми...

Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:11

Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми...

Пропонуємо до обговорення:
Програми державної політики «Зроблено в Україні» демонструють свою ефективність, тож наступного року уряд профінансує їх щонайменше на 36 млрд грн.

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Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:11

А скільки дронів для ЗСУ не куплять за ці гроши він не розповів?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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