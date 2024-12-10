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Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2024 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Програми державної політики «Зроблено в Україні» демонструють свою ефективність, тож наступного року уряд профінансує їх щонайменше на 36 млрд грн.
Дивися повний текст Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році
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Додано: Сер 18 гру, 2024 13:11
А скільки дронів для ЗСУ не куплять за ці гроши він не розповів?
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salvydas
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