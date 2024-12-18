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Міністерство проти вчителів

Міністерство проти вчителів
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:01

Міністерство проти вчителів


У цьому навчальному році знання дітей оцінюється за новою експериментальною системою. Вчителі від нововведення, м’яко кажучи, не в захваті. А батькам почали надходити оцінки за успішність своїх дітей після опівночі. Детальніше про зміни і реакцію суспільства - дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Нові рекомендації оцінювання учнів 5-8 класів. Роз'яснюємо детально
02:29 🔵 Три моделі виведення оцінок: як оцінюють учнів за новою системою
03:24 🔵 Оцінки - тільки для батьків. Погляд вчительки на зміни
04:22 🔵 Замість табеля - свідоцтво досягнень
05:18 🔵 Навіщо ці зміни: пояснення Міносвіти і коментар вчительки
07:04 🔵 Що кажуть за нововведення вчителі: у соцмережах шквал думок
09:45 🔵 Батьки здивовані, а експерти кажуть - система трохи заплутана

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:17

Re: Міністерство проти вчителів

Писав і пишу: НУШ - це приклад того, як благі наміри можуть завести до пекла. Сама програма чудова, але щоб вона працювала, то потрібно ресурси для того, щоб реформа працювали:
1. Вчителі були мотивовані працювати тільки вчителем, а не заробляти гроші репетиторством чи на іншій роботі.
2. В класах було 10-15 дітей
Дюрі-бачі
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