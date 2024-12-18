Міністерство проти вчителів

У цьому навчальному році знання дітей оцінюється за новою експериментальною системою. Вчителі від нововведення, м’яко кажучи, не в захваті. А батькам почали надходити оцінки за успішність своїх дітей після опівночі. Детальніше про зміни і реакцію суспільства - дивіться у сюжеті Finance.ua.
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