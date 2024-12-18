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на тему Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.

Додано: Сер 18 гру, 2024 17:01 Міністерство проти вчителів

У цьому навчальному році знання дітей оцінюється за новою експериментальною системою. Вчителі від нововведення, м’яко кажучи, не в захваті. А батькам почали надходити оцінки за успішність своїх дітей після опівночі. Детальніше про зміни і реакцію суспільства - дивіться у сюжеті Finance.ua.



00:00 🔵 Нові рекомендації оцінювання учнів 5-8 класів. Роз'яснюємо детально

02:29 🔵 Три моделі виведення оцінок: як оцінюють учнів за новою системою

03:24 🔵 Оцінки - тільки для батьків. Погляд вчительки на зміни

04:22 🔵 Замість табеля - свідоцтво досягнень

05:18 🔵 Навіщо ці зміни: пояснення Міносвіти і коментар вчительки

07:04 🔵 Що кажуть за нововведення вчителі: у соцмережах шквал думок

09:45 🔵 Батьки здивовані, а експерти кажуть - система трохи заплутана



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео У цьому навчальному році знання дітей оцінюється за новою експериментальною системою. Вчителі від нововведення, м’яко кажучи, не в захваті. А батькам почали надходити оцінки за успішність своїх дітей після опівночі. Детальніше про зміни і реакцію суспільства - дивіться у сюжеті Finance.ua.00:00 🔵 Нові рекомендації оцінювання учнів 5-8 класів. Роз'яснюємо детально02:29 🔵 Три моделі виведення оцінок: як оцінюють учнів за новою системою03:24 🔵 Оцінки - тільки для батьків. Погляд вчительки на зміни04:22 🔵 Замість табеля - свідоцтво досягнень05:18 🔵 Навіщо ці зміни: пояснення Міносвіти і коментар вчительки07:04 🔵 Що кажуть за нововведення вчителі: у соцмережах шквал думок09:45 🔵 Батьки здивовані, а експерти кажуть - система трохи заплутаната не пропускайте важливі відео Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4700 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1041 раз. Подякували: 2005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 гру, 2024 17:17 Re: Міністерство проти вчителів Писав і пишу: НУШ - це приклад того, як благі наміри можуть завести до пекла. Сама програма чудова, але щоб вона працювала, то потрібно ресурси для того, щоб реформа працювали:

1. Вчителі були мотивовані працювати тільки вчителем, а не заробляти гроші репетиторством чи на іншій роботі.

2. В класах було 10-15 дітей Дюрі-бачі

Повідомлень: 4373 З нами з: 29.07.22 Подякував: 752 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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