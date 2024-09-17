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Ціни знову зросли:
електроенергія та овочі б’ють...

Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:34

Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють...

Пропонуємо до обговорення:
Підсумки листопада 2024 року демонструють, що ціни на споживчі товари та послуги продовжили зростання, а найбільше за останні 12 місяців подорожчали електроенергія та овочі.

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Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:34

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